Çekmeköy'de Otobüs Kazasında 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Çekmeköy'de meydana gelen otobüs kazasında bir kişi hayatını kaybederken dört kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamera görüntülerinde, otobüs şoförünün motosiklet sürücüsüyle tartışırken kontrolü kaybettiği ve durağa daldığı anların detayları ortaya çıktı.

Çekmeköy'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsüyle tartışan otobüs şoförünün sinirlenerek kontrolünü kaybettiği, durağa daldığı ve direksiyon başında fenalaştığı görülüyor.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsüyle tartışan İETT otobüsü şoförü sinirlenerek direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Önce yol kenarındaki vince, ardından park halindeki araca çarpan otobüs, durağa dalarak durabilmişti. Kazada otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anına ait araç içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförünün seyir halindeyken motosiklet sürücüsüyle tartıştığı, motosiklet sürücüsünün şoföre vurmaya çalıştığı, duruma sinirlenen şoförün aracı motosiklet sürücüsünün üzerine sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa daldığı ve direksiyon başında fenalaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
