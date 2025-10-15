Haberler

Çekmeköy'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çekmeköy'de bir İETT otobüsü, motosiklet sürücüsüyle tartışan şoförün sinir krizi geçirmesi sonucu durağa daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri yayınlandı.

Çekmeköy'de trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşayan İETT otobüs şoförü, sinir krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına daldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüsün hızla durağa girme ve çevredekilerin kaçışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan 34 HO 3430 plakalı İETT otobüsü ile 02 AFN 584 plakalı motosiklet sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü sinir krizi geçirerek otobüsü motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şöför, Çamlık otobüs durağına ve bir vinç ile bir araca çarparak güçlükle durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken olay yerinde bulunan bir vatandaş otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve otobüs durağına hızla girme anı yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
