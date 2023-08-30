Çekmeköy'de Motosiklet Hırsızlığı

Çekmeköy'de bir hırsız, saniyeler içinde bir motosikleti çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'de hırsız, gözüne kestirdiği motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Ağustos Cumartesi gece saatlerinde, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Gürkan Sokak'ta meydana geldi. Şüpheli bir kişi, kaldırımda park halindeki 34 FVC 287 plakalı motosikleti gözüne kestirerek yanına yanaştı. Şüpheli, elindeki aparat ile önce motosikletin direksiyon kilidini, daha sonra kontağını açtı. Saniyeler içerisinde çaldığı motosiklete binen şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.