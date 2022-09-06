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Çekmeköy'de minik zabıtalar esnaf ziyaretine çıktı

3. Sayfa Haberleri

Çekmeköy'de minik zabıtalar esnaf ziyaretine çıktı

Çekmeköy'de Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta kıyafeti giyen çocuklar, esnaf ziyaretine çıktı.

Çekmeköy'de Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta kıyafeti giyen çocuklar, esnaf ziyaretine çıktı.

Zabıta teşkilatının 196. Kuruluş yıldönümü Çekmeköy'de gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Çekmeköy Belediye binasında düzenlenen etkinlikte zabıta kıyafeti giyen çocuklar, Başkan Ahmet Poyraz'ı makamında ziyaret etti. Çocuklar ile sohbet eden Başkan Ahmet Poyraz hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından sokağa çıkan minik zabıtalar, esnaf ziyaretinde bulundu. Fiyatları denetledi. Çocuklar, esnaftan çikolatalar da indirim yapılmasını istedi. Esnaf ile minik zabıtalar arasında yüzleri gülümseten diyaloglar yaşandı.

"Zabıta olduk"

Denetime çıkan miniklerden Ahmet Usta, "Başkanımızı ziyaret ettik, çiçek hediye ettik. Bugün zabıta olduk. Dükkanları gezdik. Fiyatlara baktık, ürünleri tarttık" diye konuştu.

"Bugün çok güzel geçti"

Denetime katılan bir diğer çocuk Zümra Yazıcı, "Bugün çok güzel geçti. Ürünleri tarttık. Başkanımızı Ziyaret ettik. Bugün çok güzel geçti" dedi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Poyraz Zabıta 3. Sayfa Haberler

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