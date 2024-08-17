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Çekmeköy'de Lüks Villa Alev Alev Yandı

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Çekmeköy'de bir site içerisindeki lüks villa bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerine jandarma ekipleri de gelerek inceleme başlattı.

Çekmeköy'de lüks villa alev alev yandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir site içerisindeki lüks villa alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekmeköy, Reşadiye Mahallesi, Soğukpınar Sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında, bir site içerisindeki lüks villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek villanın bir bölümünü sardı. Site içerisindeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan villayı söndürmeyi başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken villanın bazı kısımları kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Fatih Büyükyıldız, "Ev bir anda yanmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık. Evin altında büyük tüpler vardı. Onlar bir anda yanmaya başladı. Kendi işiyle ilgili tüpler bulunduruyordu evde. Zaten öğlen de bir yangın çıkmış. Söndürmüşler kabloları filan kapatmışlar ama sonradan ikinci bir yangın çıktı vanalar kapalı olmasına rağmen. İtfaiye erken yetişti. Yanımız orman sıçrayabilirdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma Çekmeköy 3-sayfa İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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