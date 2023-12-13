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Çekmeköy'de Kredi Dolandırıcılarına Polis Tuzağı

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Çekmeköy'de yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen bir vatandaş, internetten tanıştığı şahıslar tarafından dolandırıldı. Polis tarafından düzenlenen tuzağa düşen 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Çekmeköy'de yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen vatandaş, internetten tanıştığı şahıslar tarafından 77 bin TL dolandırıldı. Polise şikayetini bildiren mağdur, şüphelilerle tekrar iletişime geçerek krediye ihtiyacı olduğunu ve tekrar buluşmak istediğini belirtti. Polis tarafından düzenlenen 'buluşma' görünümlü tuzağa giden 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suçüstü yakalandıkları anlar polis kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de 11 Eylül Pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre M. A. isimli vatandaş yüksek miktarda kredi kullanabilmek amacıyla internet üzerinden bazı şahıslarla iletişime geçerek buluştu. Şahıslar, 'kredi için sigorta yapmamız lazım' diyerek M.A.'nın 77 bin TL tutarında parasını aldı. Kendisine kredi çıkmayınca dolandırıldığını anlayan M.A. polise giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli şahısları yakalamak için yaptığı çalışmalar doğrultusunda, M.A. adlı mağdur vatandaş ile şüpheliler arasında tekrar iletişim sağlandı. M.A., şüphelilere krediye ihtiyacı olduğunu ve tekrar buluşmak istediğini belirtti. M.A.'nın buluşma isteğini kabul eden ve buluşma adresi olarak belirlenen Ümraniye'de bir kafeye giden Ahmet Ö., (25) Baran A.(32), Doğan D.(27), Muhammet Can A.(18), Serkan Ç.(24), Emrah Ç.(26) adlı şüpheliler polis tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı.

Baran A.'nın 6 adet kaydı, Doğan D.'nin de 2 adet kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelilerin benzer yöntemlerle 5 kişiyi daha dolandırdıkları tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kafede suçüstü yakalandıkları anlar ise polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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