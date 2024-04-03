Üye Girişi
Haberler

Çekmeköy'de Kamyon Yan Yattı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de seyir halindeki kamyon virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Olay, Kuzey Marmara Ankara istikametinde Çekmeköy mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Masalcı hakimiyetindeki 41 AET 436 plakalı kapalı kasa kamyon virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Erol Masalcı'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşlardan Ozan Bozan, "Sürücü bariyerlere dalmış. Hakimiyetini kaybedince buraya devrilmiş. Kendisi yaralı, hastaneye kaldırıldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor-Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı! Kim, ne ceza aldı? 4 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı mı? İmamoğlu mazbatasını alırken ne dedi? Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman aldı, mazbatasını aldı mı? İmamoğlu ne söyledi? Ankara'da yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Yaralı veya ölü var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title