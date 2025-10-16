Çekmeköy'de İETT Otobüsü Durağa Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Çekmeköy'de İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Deniz Şengül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Çekmeköy'de dün, İETT otobüsü şoförünün bir motosiklet sürücüsüyle yaşadığı tartışmanın ardından kontrolü kaybederek durağa çarpması sonucu kaldırımda yürüyen iki çocuk annesi Deniz Şengül (35), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şengül'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Deniz Şengül'ün cenazesi ailesine teslim edildi. - İSTANBUL