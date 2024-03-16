Çekmeköy'de dilencilik yapacağı yere araba ile taşınan dilenci kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de tekerlekli sandalyeyle taşıdığı bir çocuğu kullanarak dilencilik yapan kişinin, dilencilik yaptığı yere otomobille götürüldüğü ve otomobilden inip hazırlandıktan sonra dilencilik yaptığı görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de yaşanan olayda, tekerlekli sandalyede oturan bir çocukla beraber sokakları gezen ve dilencilik yapan bir şahıs, dilencilik yapacağı yere otomobil ile götürüldü. Dilencilik yapacağı yere gelince araçtan inip hazırlık yapan şahıs, tekerlekli sandalyedeki çocuğu kullanarak sokakta dilencilik yapmaya başladı. Aynı otomobildeki diğer dilencilerin ise dilencilik yapacakları farklı konumlara yol aldığı iddia edildi. Şahsın araçtan inip hazırlandığı ve ardından dilencilik yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.