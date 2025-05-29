Çekmeköy'de Apartman Yangını: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de apartman dairesinde yangın: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir apartman dairesinde çıkan yangında 75 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Güngören Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde yalnız bulunan Müslime Kaya'nın (75), dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzer Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.