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Çekiciye çarparak yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

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Çekiciye çarparak yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Çekiciye çarparak yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde önünde seyreden çekiciyi sollamak isterken çekiciye çarpması sonucu yoldan çıkan otomobil refüjde takla attı.

Çekiciye çarparak yoldan çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde önünde seyreden çekiciyi sollamak isterken çekiciye çarpması sonucu yoldan çıkan otomobil refüjde takla attı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Duruçay köyü mevkisinde M.K. idaresindeki 37 AC 220 plakalı Tofaş marka otomobil, Devrekani ilçesine gitmek istediği sırada önünde seyreden S.C. yönetimindeki 37 SF 455 plakalı çekiciyi sollamak istediği sırada çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak refüjde takla attı. Kazada yol kısman trafiğe kapandı. Kazada araç sürücüsü M.K. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Z.K., S.K., N.K. ve S.K. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kontrollü bir şekilde tek şerit üzerinden sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açılabildi. Kazayla ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Tragger 3. Sayfa Haberler

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