Çekici üzerindeki minibüsle 55 bin 850 uyuşturucu hap sevkiyatında yeni gelişme

İstanbul'dan Samsun'a çekici-kurtarıcı üzerine yüklenmiş minibüs içinde ele geçirilen 55 bin 850 adet sentetik ecza ile ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kişi, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a çekici-kurtarıcı üzerine yüklenmiş minibüs içinde ele geçirilen 55 bin 850 adet sentetik ecza ile ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 kişi, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin yüklü olduğu aracı kamufle etmek ve muhtemel polis kontrollerine takılmamak amacıyla çekici-kurtarıcı marifetiyle Samsun'a sokmaya çalıştıklarını tespit etti. Narkotik polisi transit minibüs aracın yüklü olduğu kurtarıcı/çekiciyi Samsun girişinde ele geçirdi. Çekici-kurtarıcı üzerinde bulunan minibüste yapılan aramada, 55 bin 850 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. Atakum ilçesinde, A.O.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde çekici-kurtarıcı çalışanları S.Ö. ve O.Ö., haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

B.K. ve A.O.K. isimli şüpheliler ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan önceki gün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.K. ve A.O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın firari sanıkları olan M.K. ve eşi F.K. de gözaltına alındı ve dün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, önceki gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.K. ve A.O.K.'nin tutuklanmaları yönünde itirazda bulundu. Narkotik polisi tarafından yeniden gözaltına alınan B.K. ve A.O.K. bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece bu kez tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN