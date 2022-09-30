Avcılar'da çekçekli arabayla geldiler, bilgisayarın monitörünlerini böyle çaldılar Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan monitör hırsızları tutuklandı Hırsızların monitörleri çaldığı anlar ise kameraya yansıdı Avcılar'da kapalı kasa kamyonetle getirdikleri çekçekli arabayla sokak sokak...

Avcılar'da çekçekli arabayla geldiler, bilgisayarın monitörünlerini böyle çaldılar

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan monitör hırsızları tutuklandı

Hırsızların monitörleri çaldığı anlar ise kameraya yansıdı

İSTANBUL - Avcılar'da kapalı kasa kamyonetle getirdikleri çekçekli arabayla sokak sokak gezip keşif yapan hırsızlar, bir elektronik eşya mağazasından kutu içerisinde monitörleri çalarak kaçtı. Polislerin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan hırsızlar tutuklanırken, yaşanan hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Firüzköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen iki hırsız ilk önce 34 NT 9562 plakalı kamyonetle bölgeye gelen hırsızlar, daha sonra araçtaki çekçek diye tabir edilen arabayı alıp, sokak sokak gezmeye başladı. Hırsızlar gezdikleri sırada bir işyerini gözüne kestirip beklemeye başladı. Daha sonra harekete geçen hırsızlar, işyerine girerek, buradan kutu içerisinde bilgisayar monitörlerini çalarak yanlarında bulunan çekçekli arabaya yükleyip kaçtı. Hırsızlığı fark eden işyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından harekete geçen Firuzköy Suç Araştırma Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlar kısa sürede belirlenerek yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızların olay yerine geldikleri anlar ve hırsızlık anları kameraya anbean kaydedildi.