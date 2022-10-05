Çek çeklere geçit yok 3. Sayfa Haberleri Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafındankatı atık toplayan çek çek'lere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafından katı atık toplayan çek çek'lere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Katı atık toplama belgesi olmayan ve gece saatlerinde trafiğe çıkma kuralını ihlal eden çek çek sürücülerine denetim gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği denetimlerde ehliyetleri olmayan sürücülerin araçları trafikten men edildi. Hal kavşağında gerçekleşen denetimde ekipler, araçları durdurarak kapsamlı arama yaparken hem ehliyeti olmayan hem de katı atık toplama lisansı olmayan sürücülerin araçlarını çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekti. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, trafikte büyük sorun oluşturan ve katı atık toplama saatlerine uymayan çek çek sürücülerine izin vermeyeceklerini bir kez daha belirttiler. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zabıta Müdürlüğü Düzce Belediyesi Jandarma 3. Sayfa Haberler

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