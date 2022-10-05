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Çek çeklere geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Çek çeklere geçit yok

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafındankatı atık toplayan çek çek'lere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı tarafından

katı atık toplayan çek çek'lere yönelik denetim uygulaması gerçekleştirildi.

Katı atık toplama belgesi olmayan ve gece saatlerinde trafiğe çıkma

kuralını ihlal eden çek çek sürücülerine denetim gerçekleştirildi. Düzce

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin

düzenlediği denetimlerde ehliyetleri olmayan sürücülerin araçları

trafikten men edildi.

Hal kavşağında gerçekleşen denetimde ekipler, araçları durdurarak

kapsamlı arama yaparken hem ehliyeti olmayan hem de katı atık toplama

lisansı olmayan sürücülerin araçlarını çekici yardımıyla yediemin

otoparkına çekti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, trafikte büyük sorun oluşturan ve

katı atık toplama saatlerine uymayan çek çek sürücülerine izin

vermeyeceklerini bir kez daha belirttiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü Düzce Belediyesi Jandarma 3. Sayfa Haberler

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