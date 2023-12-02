Cebeci Tüneli'nde Kapıları Açık Seyahat Eden Araç Görüntülendi

Cebeci Tüneli'nde bir aracın sürücüsü ve yolcusu, otomobilin kapılarını açarak dinledikleri şarkının tünel içinde daha fazla duyulmasını sağladı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cebeci Tüneli'nde gece saatlerinde bir aracın sürücüsü ve yolcusu, otomobilin kapılarını açarak dinledikleri şarkının tünel içinde daha fazla duyulmasını sağladı. Otoyolda kapıları açık şekilde ilerleyen otomobil, başka bir aracın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Cebeci Tüneli'nde dün gece saatlerinde bir otomobilin sürücüsü ve yolcusu trafiği tehlikeye sokarak kapılarını açıp yolculuklarına devam etti. Tehlikeli yolculuk başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde ses sistemleri olan kapıların açılarak tünel içerisinde dinledikleri şarkının daha yüksel çalmasını sağlayan kişilerin korkutan yolculukları görüldü. - İSTANBUL