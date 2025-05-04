Cayrokopter Kazası: Jandarma Personelinin Durumu İyi

Cayrokopter Kazası: Jandarma Personelinin Durumu İyi
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Adana'da cayrokopterin araziye sert iniş yapması sonucu iki jandarma personeli yaralandı. Vali Köşger, yaralıların durumlarının iyi olduğunu ve gerekli araştırmaların yapıldığını bildirdi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi" dedi.

Vali Köşger, Mustafalar Mahallesi'ndeki cayrokopter kazasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi" dedi. Vali Köşger, tüm birimlerin kaza sonrası seferber olduğunu, kazanın nedeninin araştırıldığını, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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