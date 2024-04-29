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Çayırova'da Şüpheli Şahsın Üzerinde 358,2 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan bir aramada, şüphe üzerine kontrol edilen bir şahsın üzerinde 358,2 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üzerinde yapılan aramada 358,2 gram bonzai ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce Çayırova ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen E.Y.'nin üzerinde 358,2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken, E.Y. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Çayırova Kocaeli Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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