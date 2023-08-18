Çayırova'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Akse Mahallesi 442. Sokak'ta M.D. yolda yürüdüğü sırada bir araçtan tabancayla ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - 3. Sayfa