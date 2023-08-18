Çayırova'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.