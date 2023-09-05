Çayırova'da silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi iki bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Y.B. ile Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Y.A. tabancayla ateş ederek Y.B'yi iki bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.