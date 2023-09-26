Çayırova'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İddiaya göre, M.Y. ile eski patronu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve M.Y. bacağından vuruldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.