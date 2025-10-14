Haberler

Çayırova'da Otomobil Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Çayırova'da Otomobil Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün aracı yol kenarına çekmesi sonrası itfaiyeye haber verilmesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre 41 BBY 066 plakalı otomobil, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen sebeple motor kısmında yangın başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Eski sevgili dehşeti: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.