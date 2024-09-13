Çayırova'da Otomobil Dereye Uçtu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Akse Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda K. idaresindeki 34 CGD 520 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ