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Çayırova'da müzikholde çıkan kavgada işletme müdürü hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir müzikholde çıkan silahlı bıçaklı kavgada işletme müdürü göğsünden vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde müzikholde kalabalık gurup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada işletme müdürü göğsünden mermiyle vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan müzikholde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıslar, henüz bilinmeyen sebeple işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada Cem Ü., Bülent Y., Uğur S., Sinan Ç. ve Kamuran Ç. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden silahla yaralanan Kamuran Ç. hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 2 şüpheliyi İstanbul'da yakalarken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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