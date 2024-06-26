Çayırova'da Lise Müdür Yardımcısı Otomobilinde Vurularak Öldürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ı otomobilinde başından vurarak öldüren saldırganın cinayetten önceki görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin çevreyi gözetlediği ve Çoğaç'ı beklediği anlar yer aldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Çayırova Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Evinden çıkarak otomobiline binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, emniyet kemerini taktığı sırada tabanca ile başından vuruldu. Çoğaç kanlar içerisine kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mahir Çoğaç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, 17 yaşında olduğu iddia edilen şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KOCAELİ