Çayırova'da Kumar Oynatanlara Baskın: 4 Kişiye İdari Para Cezası

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerinde kumar oynatanlara baskın düzenlendi. Yapılan incelemede kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Çayırova ilçesinde yapılan denetimlerde R.Y. isimli şahsın iş yerinde kumar oynattığı tespit edildi. R.Y.'ye işlem yapılırken, kumar oynayan 4 kişiye de toplam 16 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ