Çayırova'da Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4. kattan atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, sundurmasının üzerine düşerek yaralandı.

Olay, Fatih Caddesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın, 4. kattaki evin balkonundan kendini bırakarak, alttaki dükkanın sundurmasının üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. - KOCAELİ