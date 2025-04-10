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Çayırova'da İş Yerinde Yangın Paniği: 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir çalışan hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İş yerinde yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 2 katlı iş yerinin üst katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen bir çalışan hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Akse Mahallesi 471. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iş yerinin ikinci katında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen işyeri çalışanı G.U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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