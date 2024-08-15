Çayırova'da Halk Otobüsünde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Pir Sultan Caddesi 2305. Sokak'ta seyir halinde olan halk otobüsünden bur anda dumanlar yükselmeye başladı. Şoför aracı durdurarak, yolcularla birlikte araçtan indi. Kısa sürede yükselen alevler büyümeden yangın tüpüyle söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ