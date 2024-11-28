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Çayırova'da Hafif Ticari Araç Alev Aldı

Çayırova'da Hafif Ticari Araç Alev Aldı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev aldı. Sürücü olayda yaralanmadan araçtan inerek itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan hafif ticari araç aniden alev aldı. Araç küle dönerken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgürlük Caddesi ışıkları önünde seyir halinde olan hafif ticari araç bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde alev alev yanan araç söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri kimse yara almadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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