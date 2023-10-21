Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin darbedilmesine ve yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çayırova'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin darbedilmesine ve yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla alakalı 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir genci kasten yaralayıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan yaşları 18'den küçük olan M.A.G, A.E.T, Y.I. ve D.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.