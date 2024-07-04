Çayırova'da Aşıklar Tepesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Aşıklar Tepesi'nde çıkan yangın geceyi aydınlattı. Yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler söndürdü.

Yangın gece saatlerinde Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Aşıklar Tepesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın gece karanlığını aydınlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ