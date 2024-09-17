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Çayırova'da 625 Bin Liralık Hırsızlık Olayının Zanlıları Yakalandı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 625 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar, yapılan operasyonla yakalandı. Zanlılardan biri kucağındaki bebekle tutuklandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde girdikleri evden 625 bin liralık ziynet eşyası çalan, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlar yakalandı. Zanlılardan biri kucağındaki bebekle tutuklandı.

Edinilen bilgile göre 23 Temmuz'da Çayırova ilçesinde bir eve giren hırsızlar 625 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, 40 suç kaydı bulunan S.Y. ile 64 suç kaydı bulunan N.Y.'yi tespit etti. İki zanlı Kocaeli'nde yapılan operasyon ile yakalandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan birisinin kucağındaki bebek dikkat çekti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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