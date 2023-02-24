Çayevine pompalı silah ile saldıran şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı Çayevine silahlı saldırı anında küçük kız, "Anne elinde silah var, ateş etti" Erzurum'da 4 şahıs bir çayevine pompalı silah ile saldırdı.

Çayevine pompalı silah ile saldıran şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı

Çayevine silahlı saldırı anında küçük kız, "Anne elinde silah var, ateş etti"

ERZURUM - Erzurum'da 4 şahıs bir çayevine pompalı silah ile saldırdı. Saldırı sonrası kaçan şahıslar başka bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Silah sesinden korkarak dükkana saklanan anne ve kızının telaşı da kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Yakutiye İlçesi Murat Paşa mahallesinde bir çayevinde meydana gelen olayda 4 şahıs pompalı silah ile çayevine ateş açtı. Ateş açılması sonrası çayevinin camlarında maddi hasar oluşurken saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların daha sonra kaçtığı anlar ise başka bir dükkanın güvenlik kameralarına yakalandı. Saldırı anında silahtan çıkan sesinde duyulduğu kamera görüntülerinde bir anne ve kızı da silah sesinden korkarak güvenlik kamerasının olduğu dükkana sığındı. Küçük kızın 'Anne elinde silah vardı. Ateş etti." Demesi ailenin de telaşını gözler önüne serdi. Öte yandan saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çayevinde incelemeler yaptı. Polis ekipleri incelemeler sonucu kaçan şahısların peşine düştü.