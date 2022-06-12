Çayda akıntıya kapılarak kaybolan sağlık çalışanının arama çalışmaları devam ediyor - Haberler

Çayda akıntıya kapılarak kaybolan sağlık çalışanının arama çalışmaları devam ediyor

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde suya düşen sağlık çalışanını kurtarmaya çalışan meslektaşı birlikte akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan 2 hemşireden biri hayatını kaybetti, onu kurtarmak isteyen arkadaşı akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekipler çayda kaybolan Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapıldı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışmada Halime Timurtaş sudan çıkarıldı. Halime Timurtaş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, Eyüp Güneş'i arama çalışmalarını sürdürüyor.