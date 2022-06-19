Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 9'uncu gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 9 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Eyüp Güneş'in bulunması için Beğendik beldesinde aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ile Polis Arama Kurtarma (PAK) Timlerinin yanı sıra UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 132 görevli katılıyor. 9. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan hem sudan hem de havadan sürdürülüyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa