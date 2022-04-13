Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde suların yükselmesiyle Garzan Çayı ortasında 3 gün boyunca mahsur kalan 1 köpek, itfaiye ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde suların yükselmesiyle Garzan Çayı ortasında 3 gün boyunca mahsur kalan 1 köpek, itfaiye ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde Garzan Çayı civarında bulunan bir köpek aniden suların yükselmesiyle çayın ortasında mahsur kaldı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye sevk edilen Batman Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri, 3 gündür mahsur kalan köpeği beraberinde götürdükleri bot yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarttı. İtfaiye ekipleri, köpeği sağlık kontrolleri yapılmak üzere veteriner ekiplerine teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen köpek, yapılan kontrollerin ardından barınağa teslim edildiği öğrenildi. - BATMAN

Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çayda 3 gün mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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