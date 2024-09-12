Çaycuma İlçe Özel İdare Müdürü Trafik Kazası Geçirdi

Çaycuma İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, kendi kullandığı motosikletle Ramazanoğlu Köyü'nden Çaycuma istikametine seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

Olay, yem fabrikası mevkisinde motosikletin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldi. Yaşar, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yaşar'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hayati tehlikesi bulunmayan Yaşar'ın tedavisinin ardından taburcu edildi. - ZONGULDAK