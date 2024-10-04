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Çaycuma'da Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı

Çaycuma'da Motosiklet Kazası: Kurye Yaralandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir motosikletli kurye, yola ani çıkan bir sokak köpeğine çarparak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri kurye için hastaneye sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosikletli kurye, önüne aniden çıkan sokak köpeğine çarpması sonucu yaralandı.

Olay, Yenimahalle Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan motosikletli kurye, ani bir şekilde yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kurye, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren köpeğin durumu hakkında ise bilgi alınamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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