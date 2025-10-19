Çaycuma'da Kontrolden Çıkan Otomobil Köprü Korkuluklarına Çarptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil köprünün korkuluklarına çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle 6 Nisan mevkisinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 SB 934 plakalı Tofaş marka otomobil köprü istikametine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan incelemede yaralının bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK