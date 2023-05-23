Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çaycuma'da kaçak elektronik sigara ve makaron operasyonu

Çaycuma'da kaçak elektronik sigara ve makaron operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bir iş yerinde kaçak elektronik sigara ve makaron ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren V.C.'nin (31) iş yerinde 26 adet elektronik sigara ile 4.000 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli V.C. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title