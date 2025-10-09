Haberler

Çaycuma'da Işık İhlali Trafik Kazasına Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kırmızı ışıkta geçen bir aracın sebep olduğu trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ışık ihlali nedeniyle iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma-Zonguldak kara yolunun Perşembe ışıklı kavşağında meydana geldi. İddialara göre, Bartın istikametinden Zonguldak yönüne gitmekte olan S.İ.(50) idaresindeki 67 ABF 546 plakalı otomobil, ışıklı kavşağa seyir halinde gittiği sırada kırmızı ışıkta geçmesiyle birlikte Perşembe yönünden TOKİ istikametine giden özel bir sürücü kursuna ait olan Z.K.'nın (52) yönetimindeki otomobile yandan çarpması sonucu araçlardan biri refüjü aşarak olduğu yerde durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre her iki aracın sürücüsü ile henüz ismi öğrenilemeyen sürücü kursunda öğrenci olan bir kişi yaralandı. Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Kredi kartı borç yapılandırması için son 24 saat

Süreyi kaçıran yandı! Kredi kartı sahipleri için son 24 saat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.