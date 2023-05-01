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Çaycuma'da ev yangını: Engelli genç dumandan etkilendi

Çaycuma'da ev yangını: Engelli genç dumandan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bedensel engelli bir kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bedensel engelli bir kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muhsinler köyünde yaşayan M.D.'nin evinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri dumanı fark edince Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Bu esnada evin üst katında yaşayan bedensel engelli S.D.'nin (18) Çaycuma İtfaiyesi ekipleri tarafından tahliyesi sağlandı. Dumandan etkilenen genç sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangınla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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