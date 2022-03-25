Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor - Haberler

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Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ara vermeden denetimlerine devam ediyor.

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ara vermeden denetimlerine devam ediyor.

İlçenin çeşitli bölgelerinde Çaycuma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık yerler ve çevrelerinde yapılan yol uygulaması denetimlerinde araçlar durdurularak kimlik kontrolü ve arama yapıldı. Ayrıca alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda güvenli ve huzurlu bir ortam sağlanabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Çaycuma'da ekipler ara vermeden denetimlere devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Haberler

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