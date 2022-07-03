Çaya girip akıntıya kapılan 2 Afgan çocuk botla kurtarıldı

Karabük'te girdikleri Soğanlı Çayı'nda suyun yükselmesi sonrası akıntıya kapılan 13 ve 11 yaşındaki 2 Afgan kardeş tutundukları dalla hayatta kalırken, 2 kardeşi AFAD botla kurtardı. Nefes kesen kurtarma operasyonunu ise vatandaşlar dikkatlice izledi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te sıcak havadan bunalan 13 yaşındaki Navit ile 11 yaşındaki kız kardeşi Nazimin Soğanlı Çayı'na yüzmeye girdi. Bu sırada yağışlar nedeniyle tam doluluk oranına ulaşan HES'lerden su salınması sonrası biranda yükselen suyun debisi sonucu iki kardeş akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte sürüklenen 2 kardeş çayın içinde kalan dallara tutunarak yardım çığlıkları atmaya başladı. Çığlıkları duyan vatandaşlar 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekibi ile polisler sevk edildi. Bu sırada çocuklara ulaşmak isteyen iki itfaiye eri de akıntıdan dolayı çocuklara ulaşmayınca kayalıklara tutunmak zorunda kaldı. AFAD ekibi tarafından Soğanlı Çayı'na indirilen botla mahsur kalan 2 kardeş kurtarılarak sağlık kontrolü için ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 11 yaşındaki Nazamin, yüzmek için suya girdiklerini ancak daha sonra suyun bir anda yükseldiğini ve sürüklendiğini söyleyerek çok korktuklarını ifade etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa