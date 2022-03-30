Çay poşeti içinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalıştı - Haberler

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Çay poşeti içinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çay poşeti içinde kargoyla uyuşturucu göndermeye çalıştı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çay poşeti içine gizlediği uyuşturucuyu kargo ile göndermeye çalışan şahıs polisin operasyonu ile yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çay poşeti içine gizlediği uyuşturucuyu kargo ile göndermeye çalışan şahıs polisin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçesinden kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine başlanılan operasyonda Y.B.Y isimli şahsın gönderilmek üzere kargo firmasına teslim etmiş olduğu çay poşetleri içindeki yüklü miktardaki uyuşturucu madde ekipler tarafından tespit edilerek ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak Dalaman'da yaşayan Y.B.Y isimli şahsın ikametinde operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Y.B.Y isimli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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