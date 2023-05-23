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Çay ocağına silahlı saldırı

Çay ocağına silahlı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Çay ocağına silahlı saldırıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren işyerine şüpheli veya şüphelilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Çay ocağına silahlı saldırı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren işyerine şüpheli veya şüphelilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Olay gece 04.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Ankara caddesinde faaliyet gösteren çaycıya henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İşyerinin camlarına isabet eden mermiler sonucu, camları kırıldı.

Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa Çay 3. Sayfa Haberler

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