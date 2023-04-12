Çay kenarına yapılan kaçak yapı iskeleleri yıkıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu Çayı kenarına vatandaşlar tarafından kaçak olarak yapılan demir iskeleler yıkılırken, yerleştirilen bir konteyner kaldırıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu Çayı kenarına vatandaşlar tarafından kaçak olarak yapılan demir iskeleler yıkılırken, yerleştirilen bir konteyner kaldırıldı. Konteyner sahibi kadın, "100 bin TL masraf ettim. İstimlak alanı olduğunu bilmiyordum" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Aksu Çayı'nın kenarına vatandaşlar tarafından yaz aylarında çardak yapmak için demir ve ahşap iskeleler yapılarak bazılarının da üzerine konteyner yerleştirildi. İskelelerin kamu arazisi üzerine yapıldığını tespit eden ekipler, çayda yaşanabilecek bir taşkın ihtimaline karşı yapıların yıkılması için harekete geçti. Gelen şikayet üzerine Aksu Belediyesi ekipleri, kaçak yapıların kaldırılması için günler öncesinde uyarıda bulunarak sure verdi. Verilen surenin dolmasının ardından bugün bölgeye gelen ekipler yıkım çalışmalarına başladı. Bölgeye güvenlik amacı ile Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edildi. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 10 demir iskele söküldü. Bir konteyner ise sahibi tarafında kaldırıldı.

Bölgede iskele üzerinde konteyneri bulunan ve kaldırmak için gelen Selvi Mutlu, "Kasım ayında gelmiştim. Ben buranın istimlak alanı olduğunu bilmiyordum. 100 bin TL masraf ettim. Yıkım kararını dün duydum. Bugün yıkıma başladılar" dedi. - ANTALYA