Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı

Çatıyı onarmak için çatıya inen S.D., çatıdan indiği sırada merdivenden düşerek ağır yaralandı.

UŞAK (İHA) - Çatıyı onarmak için çatıya inen S.D., çatıdan indiği sırada merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Uşak'ta merkeze bağlı Örencik Köyünde ikamet eden S.D., çatıyı onarmak için merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Onarımdan sonra inmeye çalışan S.D., ayağı kaymasının sonucunda merdivenden aşağıya düştü. Düşme sonucunda ağır yaralanan S.D., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uşak, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title