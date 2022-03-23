Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş, çıktığı binanın çatısına çıkmasıyla polisler tarafından aşağı indirilmesi bir oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş, çıktığı binanın çatısına çıkmasıyla polisler tarafından aşağı indirilmesi bir oldu.

Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği öğrenilen H.G. isimli vatandaş, Atatürk Mahallesi Tepeyolu Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı bir sitenin çatı katına çıktı. Kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatı katında bulunan şahsı ise polis ekipleri çatıya çıkarak ikna etmeye çalıştı. Kısa sürede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerinin çabasıyla ikna edilen şahıs alınarak binanın otoparkından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ORDU

Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu

Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu

Çatıya çıkmasıyla inmesi bir oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Polis, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title