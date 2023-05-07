Çatıya çıkıp mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Arnavutköy'de binaların çatısına çıkan keçiler mahsur kalınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyeye ait merdiven aracı ile çatıya çıkan ekipler keçileri dakikalarca kovaladıktan sonra yakalayarak aşağıya indirdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bir binanın çatısına çıkan keçiler mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdan çatıya kaçışan keçiler ekipler tarafından yakalanarak sahiplerine teslim edildi. İtfaiyenin ilginç keçi kurtarma operasyonu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.